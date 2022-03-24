Из серии “Смешариков” убрали слова “войнушка” и “захватчики”

“Смешарики” — детский проект, который всегда был и остается вне политики. Сценарий к серии был написан год назад, и тогда никто не мог предположить, что некоторые в нем слова потенциально могут быть остро восприняты. В контексте сегодняшней ситуации мы посчитали правильным убрать слова “войнушка” и “захватчики”. Сейчас аудитория особенно чутко и эмоционально реагирует на эту тему, а мы с заботой и уважением относимся к нашим зрителям. Ведь “Смешариков” смотрят, чтобы погрузиться в добрый мир любимых анимационных героев, для всего остального есть другие медиа”, — пояснила пресс-служба “Рики”.