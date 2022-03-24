Кристина Риччи вернется в “Семейку Аддамс”, но в другой роли
Кристина Риччи, прославившаяся в 11 лет после роли Уэнсдэй Аддамс в знаменитом фильме Барри Зонненфельда, присоединилась к актерскому составу грядущего сериала Netflix “Уэнсдэй”, за который отвечает Тим Бертон, сообщает Deadline.
Действие восьмисерийного шоу Netflix, расширяющего вселенную “Семейки Аддамс”, развернется во время обучения Уэнсдэй Аддамс в Академии Невермор, где она попытается овладеть своими экстрасенсорными способностями, остановить убийцу, терроризирующего целый город, и разгадать тайну 25-летней давности, связанную с ее родителями. Уэнсдэй сыграет Дженна Ортега, а Луису Гусману доверят образ Гомеса Аддамса. Бертон снимет все эпизоды. Над сценарием работали Альфред Гоф и Майлз Миллар, они же выступают продюсерами.
Подробности о роли Риччи, которую очень хотели видеть в сериале фанаты “Семейки Аддамс” и даже писали Netflix соответствующую петицию, пока держатся в секрете, но, по слухам, это будет новый персонаж, а не взрослая Уэнсдэй. Съемки сериала проходят в Румынии и должны завершиться уже в этом месяце.