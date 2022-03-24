Вера Брежнева нашлась. Она не в России, но и не в Польше

“Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи, но не в Польше, а в Италии, где нахожусь почти месяц. Пункты есть по всей Европе. Мы делаем одно дело. Просто есть пункты побольше и поменьше. У нас поменьше, и мы справляемся, а в Люблине огромный хаб. Там помощь нужна всегда. Вчера, сегодня, завтра. С жильем там проблемы, поэтому лучше, чтобы приезжали те, кто уже на месте. Обнимаю всех, кто помогает, кто готов предоставить любую помощь. Это и есть любовь”, — рассказала артистка.