Вера Брежнева нашлась. Она не в России, но и не в Польше
На днях Вера Брежнева опубликовала информацию о том, что трудится в волонтерском центре для помощи беженцам, а также попросила поклонников присоединиться к работе организации в Люблине. Из этого фанаты сделали вывод, что артистка находится в Польше, — пишет “СтарХит”. Но поклонники немного ошиблись. Вера действительно за границей, но ещё несколько западнее.
“Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи, но не в Польше, а в Италии, где нахожусь почти месяц. Пункты есть по всей Европе. Мы делаем одно дело. Просто есть пункты побольше и поменьше. У нас поменьше, и мы справляемся, а в Люблине огромный хаб. Там помощь нужна всегда. Вчера, сегодня, завтра. С жильем там проблемы, поэтому лучше, чтобы приезжали те, кто уже на месте. Обнимаю всех, кто помогает, кто готов предоставить любую помощь. Это и есть любовь”, — рассказала артистка.
В Италию Брежнева уехала неслучайно. Артистка давно обожает солнечную страну, где проводит по несколько месяцев в году. Именно здесь когда-то состоялась свадьба Веры и Константина Меладзе. Пока непонятно, где и как звезда намерена продолжать свою карьеру. Сейчас все чаще появляются сообщения о том, что выступать в России Брежнева уже не сможет. Причём нежелание, похоже, взаимное и у неё, и у российских зрителей, которые очень обижаются, когда кто-то выступает против “спецоперации”.