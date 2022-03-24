“Затонувший день” и любовь глазами мужчины: Александр Ивашкевич приглашает на весенний концерт

Я актер, работающий в театре. Я вижу людей в зале, чувствую их реакцию, темы, которые для них важны. Вижу, что происходит в данный момент с ценностями, которые важны для меня и которые мне дороги — сердечность, дружба, достоинство, честь. Эти понятия стали чем-то архаичным, нелепым. Кому это нужно? Но без них люди просто станут потребителями, даже лучше сказать, что нас потребляют. С чем мы уходим из этой жизни? С эмоциональным багажом, который накопили за всю жизнь. Если основной багаж мы оцениваем лишь по тому, сколько зарабатываем, или какой iPhone успели купить, то о чем мы говорим? Чтобы быть счастливым, вам нужны две вещи: найти работу, которая является не работой, а призванием, и найти кого-то, с кем можно разделить свою жизнь. Все. И это тема, которая проходит через эти песни — любовь глазами мужчины. Однажды я прочитал эпическую поэму Шота Руставели “Витязь в тигровой шкуре”. Меня поразило, как плакал великий и могучий Витязь, сумевший покорить тысячную армию, потеряв свою возлюбленную! Помню свою реакцию — он воин, но все равно плачет… Значит, можно, надо! Имеет большое значение, плачете ли вы от страха или потому, что ваша душу разрывают такие большие и глубокие чувства. Это не делает вас слабым и не мешает быть героем, это делает вас человеком. Эти песни — внутренние монологи мужчины, в текстах которых много человеческой правды.