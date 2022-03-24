Вместе с Монатиком, Русланой и Джамалой: жители Эстонии вновь могут помочь Украине(14)
«Украина защищает весь континент и принимает на себя основную тяжесть российской военной машины. Сегодня весь цивилизованный мир стоит плечом к плечу с Украиной. Наши партнеры ввели беспрецедентные санкции против захватчиков и предложили Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь. Эта поддержка является ставкой на будущее мира - если Россию не остановить в Украине, под угрозой окажутся другие европейские страны. Сейчас, как никогда, нам нужны единство и солидарность всего мира», - подчеркивают организаторы концерта из Украины.
Этот марафон направлен на дальнейшее укрепление поддержки международного сообщества против экспансии России. Народ Украины действительно чувствует и искренне ценит всю ту поддержку, которую партнеры, а также простые люди из-за рубежа, оказали стране - от базовых потребностей до мощной военной помощи. Но война должна закончиться как можно скорее, и Украине нужна большая поддержка, чтобы противостоять агрессору.
Музыканты, художники, гражданские активисты, лидеры общественного мнения, актеры, спортсмены, волонтеры со всего мира поддержат Украину во время этого двухчасового мероприятия. Мероприятие будет транслироваться на телеканалах в более чем 20 европейских странах, а также на потоковых платформах и каналах социальных сетей. В это же время можно будет сделать пожертвования для предотвращения гуманитарного кризиса, вызванного вторжением российской армии в Украину.
Трансляцию можно смотреть на канале 1+1 в YouTube, а также на 1+1 International, ICTV Украина, Интер+, Украина24 и других телеканалах в Эстонии и по всему миру. Ведущими мероприятия станут Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина из Украины, которые известны эстонским зрителям как ведущие «Евровидения-2017».
Всемирно известные артисты, такие как: Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, победители «Евровидения» Сальвадор Собрал, Нетта и другие поддержат Украину перед миллионами зрителей. Из украинских артистов на сцену выйдут: Даха Браха, Руслана, THE HARDKISS, Джамала, Go_A, MONATIK, Алена Алена и другие.
Кроме того, во многих городах мира будут созданы специальные фан-зоны для совместного просмотра телемарафона.
«Всё украинское медиасообщество сосредоточено на выполнении ряда важнейших задач - донести до людей мысль о том, что Украина сейчас является щитом от России для всего цивилизованного мира, и что нам нужна срочная поддержка и закрытие неба. Украина крайне нуждается в помощи в связи с гуманитарным кризисом. Поэтому мы говорим, мы будем продолжать говорить, с помощью прессы, с помощью музыки, с помощью сотен тысяч людей, которые подставили свои спины по всему миру», - сказал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 Media и совладелец фестиваля Atlas.
Телемарафон "Спаси Украину - #StopWar" проводится компанией 1+1 Media, командой Atlas Festival при поддержке национального оператора мобильной связи «Киевстар», Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел и Министерства социальной политики.
Инициаторами идеи проекта выступили Atlas Festival и «Киевстар».
«Украина делает всё возможное, чтобы остановить войну и кровопролитие, освободить города от блокады, начать восстанавливать нашу страну. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что никакой "военной спецоперации" в Украине во время марафона не будет. В Украине ведется жестокая, неоправданная война, которую Россия начала варварским образом. Цивилизованный мир должен активно защищать, поддерживать и помогать Украине. Недостаточно наблюдать из-за границы за войной России против украинцев. В конце концов, наша страна защищает всю Европу от Путина. Нам нужна бесполетная зона над Украиной - закрытие неба, и нам нужно оружие. Это спасет жизни многих невинных людей. Именно поэтому мир должен услышать сообщения #CloseTheSky и #NoFlyZoneUA», - комментирует Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.
«Начав жестокую войну против Украины, враг не ожидал такой реакции со стороны Украины и всего мира. Во-первых, насколько сильны украинцы в защите своей страны, а во-вторых, разрушительный масштаб санкций, введенных международным сообществом. Мы достигли замечательных результатов благодаря систематической работе Украины и неизменной поддержке наших партнеров. Россия уже понесла большие экономические потери и оказалась в полной изоляции. Мы не останавливаемся, мы движемся вперед. Этот марафон - еще один сигнал международному сообществу: это война России против всего мира, и только вместе мы можем победить», - говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Война разрушает наши города, но она никогда не уничтожит нашу волю и желание жить в свободной стране. Национальное Сопротивление объединило украинцев и весь демократический мир ради общей цели - изгнать всех оккупантов с нашей земли и защитить невинных людей. Военные, волонтеры, врачи, гражданские лица, которые
принимают беженцев в своих домах или маршируют с украинскими флагами во временно оккупированных городах, наши технические специалисты, которые работают даже под угрозой, чтобы восстановить связь - все мы герои. Нам нужна гораздо более мощная поддержка со стороны наших западных партнеров и всего цивилизованного мира, чтобы окончательно победить. "Киевстар" призывает нас делать это всеми возможными способами - поддерживая такие концерты, работая с медиа и партнерами по всему миру», - говорит Татьяна Лукинюк, директор по B2C «Киевстар».
Графическим символом телемарафона является подсолнух, созданный украинским художником Даниэлем Скрипником. Это позволит привлечь к мероприятию еще более широкую аудиторию, поскольку работами Даниэля будут восхищаться люди из многих стран мира.
Организаторы отмечают, что деньги будут собираться через официальные счета Государственного банка Украины и Министерства социальной политики Украины. Пожертвования пойдут на удовлетворение базовых потребностей в продовольствии и предоставление жилья беженцам и гражданам, оставшись без крыши над головой в результате войны, а также на покупку одежды и обуви, лекарств и медицинского оборудования; на обеспечение населения предметами первой необходимости, разовую финансовую помощь для удовлетворения других основных потребностей человека и так далее.
Все графические материалы для использования в прессе можно скачать здесь: https://cutt.ly/VSWbPSh.
Более подробную информацию можно найти на сайте: https://saveukraine.1plus1.ua/.
Банковские реквизиты для пожертвований:
Получатель: Ministry of Social Policy of Ukraine
IBAN DE85500000000050002137
Номер ссылки: for ac 32302338301027
Банк: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
BIC: MARKDEFF
Адрес банка: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany