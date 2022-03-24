Вместе с Монатиком, Русланой и Джамалой: жители Эстонии вновь могут помочь Украине

Всемирно известные артисты, такие как: Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, победители «Евровидения» Сальвадор Собрал, Нетта и другие поддержат Украину перед миллионами зрителей. Из украинских артистов на сцену выйдут: Даха Браха, Руслана, THE HARDKISS, Джамала, Go_A, MONATIK, Алена Алена и другие.

Трансляцию можно смотреть на канале 1+1 в YouTube, а также на 1+1 International, ICTV Украина, Интер+, Украина24 и других телеканалах в Эстонии и по всему миру. Ведущими мероприятия станут Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина из Украины, которые известны эстонским зрителям как ведущие «Евровидения-2017».

Музыканты, художники, гражданские активисты, лидеры общественного мнения, актеры, спортсмены, волонтеры со всего мира поддержат Украину во время этого двухчасового мероприятия. Мероприятие будет транслироваться на телеканалах в более чем 20 европейских странах, а также на потоковых платформах и каналах социальных сетей. В это же время можно будет сделать пожертвования для предотвращения гуманитарного кризиса, вызванного вторжением российской армии в Украину.

Этот марафон направлен на дальнейшее укрепление поддержки международного сообщества против экспансии России. Народ Украины действительно чувствует и искренне ценит всю ту поддержку, которую партнеры, а также простые люди из-за рубежа, оказали стране - от базовых потребностей до мощной военной помощи. Но война должна закончиться как можно скорее, и Украине нужна большая поддержка, чтобы противостоять агрессору.

«Украина защищает весь континент и принимает на себя основную тяжесть российской военной машины. Сегодня весь цивилизованный мир стоит плечом к плечу с Украиной. Наши партнеры ввели беспрецедентные санкции против захватчиков и предложили Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь. Эта поддержка является ставкой на будущее мира - если Россию не остановить в Украине, под угрозой окажутся другие европейские страны. Сейчас, как никогда, нам нужны единство и солидарность всего мира», - подчеркивают организаторы концерта из Украины.

Кроме того, во многих городах мира будут созданы специальные фан-зоны для совместного просмотра телемарафона.

«Всё украинское медиасообщество сосредоточено на выполнении ряда важнейших задач - донести до людей мысль о том, что Украина сейчас является щитом от России для всего цивилизованного мира, и что нам нужна срочная поддержка и закрытие неба. Украина крайне нуждается в помощи в связи с гуманитарным кризисом. Поэтому мы говорим, мы будем продолжать говорить, с помощью прессы, с помощью музыки, с помощью сотен тысяч людей, которые подставили свои спины по всему миру», - сказал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 Media и совладелец фестиваля Atlas.

Телемарафон "Спаси Украину - #StopWar" проводится компанией 1+1 Media, командой Atlas Festival при поддержке национального оператора мобильной связи «Киевстар», Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел и Министерства социальной политики.

Инициаторами идеи проекта выступили Atlas Festival и «Киевстар».

«Украина делает всё возможное, чтобы остановить войну и кровопролитие, освободить города от блокады, начать восстанавливать нашу страну. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что никакой "военной спецоперации" в Украине во время марафона не будет. В Украине ведется жестокая, неоправданная война, которую Россия начала варварским образом. Цивилизованный мир должен активно защищать, поддерживать и помогать Украине. Недостаточно наблюдать из-за границы за войной России против украинцев. В конце концов, наша страна защищает всю Европу от Путина. Нам нужна бесполетная зона над Украиной - закрытие неба, и нам нужно оружие. Это спасет жизни многих невинных людей. Именно поэтому мир должен услышать сообщения #CloseTheSky и #NoFlyZoneUA», - комментирует Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.