"Папа подгадил". Стало известно о разводе дочери Путина с ее голландским мужем

О разводе Фаассенов как о свершившемся факте Роман Доброхотов написал в комментарии под постом в Facebook журналиста-расследователя Сергея Канева, который покинул РФ, но продолжает свою деятельность. “Путин неплохо подгадил своей старшей дочери Марии Фаассен (она же Воронцова). Дочурка имеет солидную долю в мега-проекте строительства суперсовременного медицинского центра под Питером. В планах было привлечение пациентов из Европы и богатеньких шейхов из стран Персидского залива. А теперь, после нападения на Украину, какие уж тут европейцы и шейхи?“ — написал Сергей Канев.

(Отметим, что Мария Воронцова является экспертом по редким генетическим заболеваниям у детей. По последним данным, она замужем за Йорритом Фаассеном, который е время работал в России в компаниях “Газпромбанк-Инвест” и “Стройтрансгаз”. У пары есть дети.)

Роман Доброхотов, впрочем, в комментариях под постом Канева написал: “А вроде они с Йорритом расстались давно”. Дальнейший диалог выглядит так:

— Таких данных нет.

— Это у тебя нет, а у меня есть!

— Поздравляю.

Тогда получается, что санкции не при чём — просто семейная лодка разбилась о быт или ещё обо что-то, что нам неведомо.