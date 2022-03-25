25.03.2022, 10:31
ВИДЕО | “Русские против войны”: Oxxxymiron дал второй благотворительный концерт — теперь в Лондоне
ФОТО: screenshot - youtube
Российский рэпер Oxxxymiron продолжает собирать донаты для помощи украинским беженцам. На прошлом концерте, в Стаибуле, исполнителю удалось собрать 30 тысяч долларов. Вчера состоялся концерт в Лондоне — ещё более успешный.
Согласно информации с прямого эфира рэперу удалось собрать более 53 тысяч долларов.
Зал O2 Shepherd’s Bush Empire забит полностью, передает корреспондент BBC. Абсолютное большинство людей в аудитории — русскоязычные. Толпа скандирует: “Нет войне!”. У многих — флаги Украины.
“Русские против войны в огромном количестве. И не просто против войны, а против этой, сука, войны”, — сказал Оксимирон в начале вечера.
А вот полная запись концерта. Осторожно: присутствует ненормативная лексика!