25.03.2022, 15:04
27 марта в Русском театре Эстонии состоится торжественная церемония вручения ежегодных театральных премий
Полным ходом идет подготовка к торжественному празднику, который состоится 27 марта, во Всемирный день театра. В этом году честь организовать церемонию награждения выпала Русскому театру Эстонии.
В воскресенье 27 марта в Большом зале Русского театра пройдет торжественная церемония вручения ежегодных театральных премий. Концертную программу подготовил эстонский режиссер Üllar Saaremäe, ведущие гала-вечера – актеры Русского театра Карин Ламсон и Александр Жиленко.
Ежегодная театральная премия присуждается Союзом театральных деятелей Эстонии с 1961 года за достижения в предыдущий год или длительную выдающуюся работу в театре.
Полезая информация! Билеты на предстоящий спектакль "Нахлебник", который состоится на мызе Сагади, можно приобрести ЗДЕСЬ.