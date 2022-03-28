Неповторимые впечатления на мызе Сагади: Билеты на летний спектакль "Нахлебник" уже в продаже!(11)
Почти 20 лет эта пьеса, сочинённая Тургеневым специально для великого русского актёра Михаила Щепкина и обличающая нравы провинциального дворянства, находилась под цензурным запретом. И уже полтора столетия “Нахлебник” с большим успехом идёт на ведущих сценах Москвы и Санкт-Петербурга: в Малом театре, в Александринке, в МХТе.
Наш спектакль станет бенефисом старейшего актёра Русского театра Леонида Шевцова, в других ролях заняты ведущие актёры театра Игорь Рогачёв, Татьяна Егорушкина, Александр Кучмезов, Сергей Черкасов, Владимир Антипп, Александр Окунев, Сергей Фурманюк.
Мы приглашаем зрителей встретиться с этой честной и пронзительной историей о дворянской чести и человеческом достоинстве, об унижении и сострадании, о любви и предательстве.
Премьера состоится на мызе Сагади 27 мая 2022 года.
Билеты найдете в PILETITASKU.
Билет — 30.- / Билет студент-пенсионер 15.-
Билет с транспортом из Таллинна — 35.- / Билет студент-пенсионер с транспортом из Таллинна 17,50