Неповторимые впечатления на мызе Сагади: Билеты на летний спектакль "Нахлебник" уже в продаже!

В холодную зиму особенно приятно думать о том, что уже через несколько месяцев к нам вновь вернётся жаркое лето. Русский театр уже приготовил своим зрителям новый летний сюрприз — спектакль Филиппа Лося по пьесе И. С. Тургенева “Нахлебник”. Где? Конечно же, вновь в старинных интерьерах уютной усадьбы Сагади.