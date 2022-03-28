Культура
28.03.2022, 10:28

Неповторимые впечатления на мызе Сагади: Билеты на летний спектакль "Нахлебник" уже в продаже!

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В холодную зиму особенно приятно думать о том, что уже через несколько месяцев к нам вновь вернётся жаркое лето. Русский театр уже приготовил своим зрителям новый летний сюрприз — спектакль Филиппа Лося по пьесе И. С. Тургенева “Нахлебник”. Где? Конечно же, вновь в старинных интерьерах уютной усадьбы Сагади.

Почти 20 лет эта пьеса, сочинённая Тургеневым специально для великого русского актёра Михаила Щепкина и обличающая нравы провинциального дворянства, находилась под цензурным запретом. И уже полтора столетия “Нахлебник” с большим успехом идёт на ведущих сценах Москвы и Санкт-Петербурга: в Малом театре, в Александринке, в МХТе.

Наш спектакль станет бенефисом старейшего актёра Русского театра Леонида Шевцова, в других ролях заняты ведущие актёры театра Игорь Рогачёв, Татьяна Егорушкина, Александр Кучмезов, Сергей Черкасов, Владимир Антипп, Александр Окунев, Сергей Фурманюк.

Мы приглашаем зрителей встретиться с этой честной и пронзительной историей о дворянской чести и человеческом достоинстве, об унижении и сострадании, о любви и предательстве.

Премьера состоится на мызе Сагади 27 мая 2022 года.

Билеты найдете в PILETITASKU.

Билет — 30.- / Билет студент-пенсионер 15.-

Билет с транспортом из Таллинна — 35.- / Билет студент-пенсионер с транспортом из Таллинна 17,50

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