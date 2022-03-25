“Слезы невозможно остановить”: разрушен родной город Светланы Лободы

После того, как Лобода написала о программах помощи лишившимся дома украинцев, её инстаграм-аккаунт внезапно заблокировали именно в Украине. А потом ещё и получила выговор от известной своим радикализмом Анастасии Приходько. Если убрать все бранные слова, останется недовольство тем, что Лобода не назвала происходящее в Украине войной.

Но после сегодняшних слов Светланы, вероятно, даже Приходько сменит гнев на милость. "Сегодня ровно месяц, как это страшное слово "война" вошло в нашу жизнь, в жизнь каждого украинца. Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины. Тысячи убитых, ни в чем невинных людей, десятки тысяч раненых. Разрушены наши родные города и жизни, погибло ужасающее количество детей. Это не дурной сон и не сценарий в жанре антиутопии – это реальность, с которой невозможно смириться", – написала Лобода.

"Мои родственники, папа, бабушка, до сих пор под Киевом в селе. Наш родной Ирпень разрушен. Пишу и слёзы невозможно остановить. Самым большим физическим злом является смерть. Самым большим моральным злом является война. Каким бы пугающим не было наше сегодня, мир - это наше завтра", - добавила она.