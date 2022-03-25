Модель Playboy трагически умерла в Москве. Ей было 26 лет

Одной из первых о смерти звезды глянца сообщила скандальная блогерша Настя Рыбка. “Мне кажется, ты у всех была записана как Лидочка. Я не знаю никого, кому бы ты не нравилась. Просто кусочек света. Зачем, маленькая? Ты же детей хотела, небо в алмазах… Не хочу верить”, — оставила комментарий Рыбка под фотографией Пономаревой.

"К сожалению, не стало Лиды Пономаревой. Надеюсь, ее душа обрела покой. Пусть земля тебе будет пухом", — написал во “ВКонтакте” фотограф Сергей Корольков.

Также в своих соцсетях друзья и знакомые модели пишут прощальные посты.

"Ты навсегда останешься в моей памяти как девушка с улыбкой и невероятным позитивом. Наша Лида. Не могу поверить, что тебя больше нет…" — написал известный блогер Алексей Столяров.

Помимо модельного бизнеса девушка занималась творчеством и писала стихи, в одной из последних своих работ она призналась, что никогда не была счастлива. О причинах внезапной смерти модели ничего не известно. По некоторым данным, девушка могла покончить с собой.

Родившаяся на Урале модель стала популярной в 2018 году, когда попала в топ-10 красоток по версии журнала Playboy. Прошлым летом Лидия также попала в десятку самых сексуальных женщин страны по версии Playboy и заняла второе место в конкурсе “Мисс Maxim”.