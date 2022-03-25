Утренние молитвы, отмена авторских прав, Михалков против фейков: тройной удар Владимира Мединского
Для начала Мединский предложил перенять опыт США, где, по его словам, на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага. Министерство просвещения, отвечающее за школьное образование, осторожно прокомментировало, что “готово обсудить предложение с экспертным сообществом”.
Политолог и историк Алексей Макаркин уточнил, что в школах США произносят вовсе не молитву (обязательные молитвы там были отменены аж 60 лет назад решением Верховного суда), а клятву. И то, не во всех школах. Звучит она так: “Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки и республике, которую он символизирует, одной нации под Богом, неделимой, со свободой и справедливостью для всех”. Вероятно, упоминание Бога (которое до сих пор вызывает споры) заставило экс-министра принять клятву за молитву.
А сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что эта идея “никак не связана с официальной позицией”. Видимо, это намёк на то, что о ней пока можно забыть.
Также Мединский призвал представителей российских телеканалов уменьшить число развлекательных передач, так как сейчас это выглядит “нелепо”. По его словам, сегодня Россия столкнулась с “величайшим вызовом в истории”, поэтому “надо действовать сообразно этому вызову”. А ещё показывать больше хороших фильмов. В том числе и иностранных. “Кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны”, — добавил он.
Кроме того, чиновник одобрил инициативу режиссера Никиты Михалкова, который недавно начал переводить выпуски своей программы “Бесогон” на иностранные языки. “Надо его выкладывать во всех сетях и продвигать, потому что правду вовне сейчас нести крайне тяжело”. Тут, впрочем, тоже есть две проблемы. Во-первых, из крупных соцсетей (вероятно, речь о них) в России официально остались ВК и “Одноклассники”, которые не очень популярны среди предполагаемой целевой аудитории переводного "Бесогона". Во-вторых, Никита Михалков отметился рассуждениями о заговоре Билла Гейтса, чипировании под видом вакцинации и воздействием на человека с помощью сетей 5G, после чего даже российское телевизионное начальство очень удивилось и на время отказалось от “Бесогона”. Странной выглядит также позиция Михалкова “Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. Разве это не так?”
И так совпало, что буквально парой дней ранее, выступая перед израильской публикой, публицист Александр Невзоров со своей фирменной язвительностью прокомментировал назначение Мединского главой группы переговорщиков с представителями Украины. По мнению Невзорова, адекватным визави Мединского могла бы стать Верка Сердючка — причём обязательно в скандальном костюме со звездой на голове. Вот и думай теперь, что хотел сделать своими заявлениями бывший министр — подтвердить или опровергнуть слова неистового Невзорова.