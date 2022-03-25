Утренние молитвы, отмена авторских прав, Михалков против фейков: тройной удар Владимира Мединского

Для начала Мединский предложил перенять опыт США, где, по его словам, на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага. Министерство просвещения, отвечающее за школьное образование, осторожно прокомментировало, что “готово обсудить предложение с экспертным сообществом”.

Политолог и историк Алексей Макаркин уточнил, что в школах США произносят вовсе не молитву (обязательные молитвы там были отменены аж 60 лет назад решением Верховного суда), а клятву. И то, не во всех школах. Звучит она так: “Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки и республике, которую он символизирует, одной нации под Богом, неделимой, со свободой и справедливостью для всех”. Вероятно, упоминание Бога (которое до сих пор вызывает споры) заставило экс-министра принять клятву за молитву.

А сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что эта идея “никак не связана с официальной позицией”. Видимо, это намёк на то, что о ней пока можно забыть.

Также Мединский призвал представителей российских телеканалов уменьшить число развлекательных передач, так как сейчас это выглядит “нелепо”. По его словам, сегодня Россия столкнулась с “величайшим вызовом в истории”, поэтому “надо действовать сообразно этому вызову”. А ещё показывать больше хороших фильмов. В том числе и иностранных. “Кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны”, — добавил он.