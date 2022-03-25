В сеть слили телефонный номер одной из самых главных пропагандисток Кремля Ольги Скабеевой
Украинская журналистка, пранкерша и пиарщица Анна Салата опубликовала номер одной из главных пропагандисток Кремля Ольги Скабеевой. Украинка, которая обожает разыгрывать пропутинских звезд, призвала подписчиков также немного попранковать, — пишет “Обозреватель”.
Номер телефона Салата получила из своих источников и уже даже успела написать ведущей программы “60 минут”. Сообщение появилось в ее Telegram-канале. “Вечер перестает быть томным! Подгон на вес золота — прекрасна Скабеева. Развлекайтесь, мои друзья”, — написала пиарщица.
В свою очередь, она обратилась к пропагандистке с предложением спеть на украинском канале “паляниця й полуниця, колядница й зализниця” якобы по личной просьбе диктатора Путина. В шутке говорилось, что он осудит телеведущую на 15 лет в случае отказа. Уровень троллинга далеко не “бог”, поэтому довольно быстро Скабеева телефон отключила, указав в контактах контакт в Телеграме и пояснение “подверглась бот-атаке”.