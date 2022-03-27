Ксения Собчак высказалсь об отъезде из России Чубайса: “Глубинный народ это только обрадует”

Ксения продублировала фото Чубайса у стамбульского банкомата. “Это некий символ и итог. Человек, снимающий хоть какие-то наличные в чужой стране — строил новую, антисоветскую Россию, был отцом непопулярной приватизации и соратником Ельцина, обеспечил ему победу на выборах. Чубайс сыграл немалую роль в том, что в преемники выбрали именно Путина. Соловьев уже постановил, что “стало легче дышать” потому что Чубайс уехал”, — написала Ксения.

“Он ничего не сделал для того, чтобы его полюбили. Более того, он прекрасно осознавал, что его дела не вызовут народной любви. Вспомните начало 90-х годов. Премьер-министр Егор Тимурович Гайдар, соратник Чубайса, много раз говорил: “Мы вынуждены принимать непопулярные решения”. Одним из таких решений была сформулированная, построенная и реализованная Чубайсом модель приватизации”.

“Народ, не изучавший макроэкономику, не понимает и другого. Всего через несколько месяцев, уже в России-2022, на место того Чубайса вынуждены будут прийти новые люди, которых потом все будут ненавидеть. Потому что всю финансовую систему также придется перепридумать с нуля”.

“И боюсь, мало кто сегодня способен на непопулярные у народа, но необходимые решения. Главное — чтоб соцпакет выплачивался, а заблокировать валютные счета, ограничить финансовую свободу — все это только глубинный народ обрадует. Как и отъезд Чубайса. То, что завтра это коснется каждого — мысль слишком сложная. Все это еще впереди”.

““Чубайс у банкомата“ — это логичный итог последних двадцати лет, который мог бы быть совсем иным. Но у истории, как известно, нет сослагательного наклонения”, — резюмировала Ксения.