ФОТО | “Зря похудел”: изможденный Григорий Лепс напугал фанатов

Сам Лепс говорит, что перестал есть свинину, больше ест рыбу. Кофе он пьет только по утрам. Вот такой секрет похудения, по его словам.

И все же на фото, опубликованном в Tеlegram-канал, Григорий Лепс появился в усталом виде. У него впали щеки, в темных волосах видна плешь, пробиваются седые пряди.

Фанаты заметили состояние Григория Лепса и обеспокоились, что из-за гастролей он перестал себя беречь. “Похудел очень! Что с настроением? Не грусти!”, “Вы так похудели, побольше кушайте”, “Зря ты похудел, плохо выглядишь”, “Щеки пропали, еще и грустный”, — пишут в Сети.