Латвия расширила российский “культурный черный список”

Тем временем российская певица Вика Цыганова отреагировала на появление в первом списке. “Я пою о душе, о человеческих ценностях. Песня “Приходите в мой дом” — это песня вообще христианского значения и смысла. Господь говорит: “Стучите — и вам откроют”. Сердце — это дверца, которая открывается и впускает тех, кто хочет войти. Ну, а если не пускают — значит, недостойная я. Но я постараюсь как-нибудь пережить это”. А затем добавила, что посещала Латвию несколько раз, и эта страна никогда её ничем не интересовала, поэтому большой потери для неё в запрете на въезд нет.