Вот где нет санкций! Четыре российские актрисы получили премии PornHub. Две из них живут в Эстонии
- Eva Elfie стала “Самой популярной исполнительницей среди женщин по выбору женщин” (Most Popular Female Performer By Women) и “Милейшей киской” (Nicest Pussy);
- Solazola со своим молодым человеком одержали победу в категории “Самая популярная пара” (Most Popular Verified Couple);
- Luxury Girl выиграла в категории “Лучший минет” (Top Blowjob Performer);
- Purple Bitch взяла первенство в категории косплея (Top Cosplay Performer).
И к другим итогам. Riley Reid вновь стала самой популярной порноактрисой в мире, Brazzers — самым популярным каналом, а у Team Skeet лучший продакшн. Abella Danger — первая в категории “Анал”, Angela White — в категории “Грудь”, а у Jordi El Nino Polla лучший член.
“Ого, я выиграла в Pornhub Awards — 2022! Впервые за четыре года. Приятно проснуться с двумя новыми наградами в порноиндустрии”, — поделилась Eva Elfie (в миру — уроженка Омска Юлия Романова) в своем телеграм-канале. На её счету, кстати, уже есть январский “порно-Оскар”. Той же наградой, но в другой номинации была удостоена и Purple Bitch (Татьяна Василькова из Томска). Luxury Girl (петербурженка Полина Марченко) открыла в Эстонии собственное прощакшн-студию и агентство по подбору актрис для взрослого кино. Наконец, в Таллинне живёт и Solazola.