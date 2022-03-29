Вот где нет санкций! Четыре российские актрисы получили премии PornHub. Две из них живут в Эстонии

И к другим итогам. Riley Reid вновь стала самой популярной порноактрисой в мире, Brazzers — самым популярным каналом, а у Team Skeet лучший продакшн. Abella Danger — первая в категории “Анал”, Angela White — в категории “Грудь”, а у Jordi El Nino Polla лучший член.

“Ого, я выиграла в Pornhub Awards — 2022! Впервые за четыре года. Приятно проснуться с двумя новыми наградами в порноиндустрии”, — поделилась Eva Elfie (в миру — уроженка Омска Юлия Романова) в своем телеграм-канале. На её счету, кстати, уже есть январский “порно-Оскар”. Той же наградой, но в другой номинации была удостоена и Purple Bitch (Татьяна Василькова из Томска). Luxury Girl (петербурженка Полина Марченко) открыла в Эстонии собственное прощакшн-студию и агентство по подбору актрис для взрослого кино. Наконец, в Таллинне живёт и Solazola.