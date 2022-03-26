Шоубиз
26.03.2022, 10:01

Умер барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс. Ему было всего 50 лет

 
Taylor Hawkins, drummer of the band Foo Fighters has died
Taylor Hawkins, drummer of the band Foo Fighters has died
Foto: NATHALIA ANGARITA, REUTERS

Барабанщик американской рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщается в твиттере музыкального коллектива. “Семья Foo Fighters опустошена трагичной и преждевременной смертью нашего любимого Тэйлора Хокинса”, — переводит печальное сообщение “Медуза”.

Причины смерти музыканта не называются. Как отмечает Associated Press, в последние дни Foo Fighters гастролировали по Южной Америке.

Тейлор Хокинс родился 17 февраля 1972 года в городе Форт-Уэрт, штат Техас. Он начинал свою карьеру в группе Sylvia, выступал с певицей Аланис Мориссетт. В 1997 году Хокинс присоединился к Foo Fighters и стал одним из самых узнаваемых участников группы.

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