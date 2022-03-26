26.03.2022, 10:01
Умер барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс. Ему было всего 50 лет
Foto: NATHALIA ANGARITA, REUTERS
Барабанщик американской рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщается в твиттере музыкального коллектива. “Семья Foo Fighters опустошена трагичной и преждевременной смертью нашего любимого Тэйлора Хокинса”, — переводит печальное сообщение “Медуза”.
Причины смерти музыканта не называются. Как отмечает Associated Press, в последние дни Foo Fighters гастролировали по Южной Америке.
Тейлор Хокинс родился 17 февраля 1972 года в городе Форт-Уэрт, штат Техас. Он начинал свою карьеру в группе Sylvia, выступал с певицей Аланис Мориссетт. В 1997 году Хокинс присоединился к Foo Fighters и стал одним из самых узнаваемых участников группы.