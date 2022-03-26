Путин пожалел “гонимую” Джоан Роулинг. Она тут же ответила

25 марта Владимир Путин заявил, что Россия стала жертвой западной “культуры отмены”, и “сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ”. В своей речи президент России среди прочего сказал, что не так давно “отменили” писательницу Джоан Роулинг. “За то, что она, автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод”, — сказал Путин.