В США умер Путин. Но не Владимир, а тигр

По данным зоопарка, у тигра-самца во время процедуры произошла сердечная недостаточность. “Несмотря на экстренные усилия ветеринаров, специалистов и работников зоопарка, он не выжил”, — говорится в сообщении зоопарка.

Процедура представляла собой профилактическую проверку здоровья, которая включала взятие образцов для помощи в разведении. В зоопарке говорят, что разведение и сбор образцов имеют решающее значение для видов, находящихся под угрозой исчезновения, таких как амурский тигр.

Тигр родился в Чехии и получил имя Путин. Он прожил в зоопарке Дании шесть лет, прежде чем приехать в Миннесоту в 2015 году.

Можно себе представить, каким шквалом чёрного юмора отозвался на эту печальную новость Интернет. Наверное, самой безобидной шуткой была аналогия с фильмом “Чародеи”, где герой Абдулова загадал желание, “чтобы здесь сейчас появилась Алёнушка“ — и получил одноименные конфеты, мебель, куклу и даже корову. Потому что желания надо формулировать более чётко.