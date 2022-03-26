ВИДЕО | Анна Заворотнюк рассказала о здоровье матери

Из-за тяжелых препаратов у нее пострадали сердце, почки и печень. С тех пор Анастасия перестала появляться в публичном пространстве, а о ее здоровье в основном рассказывает (и очень скупо) дочь Анна. Накануне она поделилась новыми подробностями состояния мамы.

“Мама потихонечку, но сами понимаете — болезнь очень страшная, опасная. Но она боец у меня. Я уверена, что она со всем справится. Она настоящая умница”, — рассказала Анна Заворотнюк.

Модель добавила, что сейчас регулярно видится с мамой. По словам Анны, минимум раз в неделю она навещает актрису. “Я считаю, что связь с семьей безумно важна. Это одна из самых важных связей в жизни человека. Это то, что дает сил”, — заметила Заворотнюк-младшая.