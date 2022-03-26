26.03.2022, 16:00
ФОТО | Лидер группы "Бумбокс" ранен в боях за Киев
ФОТО: screenshot - youtube
Украинский певец Андрей Хлывнюк, который является фронтменом группы “Бумбокс”, получил ранения во время обстрела российскими войсками. Об этом сам артист сообщил в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фото, на которых ему оказывают первую медицинскую помощь, — сообщает “УНИАН”.
На снимках видно, что это, вероятнее всего, осколочное ранение. Задело лицо под правым глазом.
“Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы воюете, идиоты”, — написал Андрей Хлывнюк, сообщив о своем ранении. “К сожалению наша колонна потеряла два пикапа, но я верю, что наши волонтеры с этим справятся”, — добавил артист.