Громкую российскую кинопремьеру отложили из-за “врага” в главной роли

После того, как крупнейшие киностудии отказались от проката своих фильмов в России, кинотеатры буквально поставлены на грань выживания. До сих пор приходится крутить последний доступный хит — “Анчартед”. А также доставать из закромов Родины “Брата”, “Брата-2” и даже, как это не смешно звучит, “Служебный роман”. Надежды были на премьеру фильма “Ампир V” по Пелевину, но и тут вмешалась политика.