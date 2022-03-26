Громкую российскую кинопремьеру отложили из-за “врага” в главной роли
Кинокомпания “Вольга” объявила, что фильм по роману Виктора Пелевина “Ампир V” не выйдет в российский прокат 31 марта. Прокатчик пообещал сообщить новую дату выхода картины позже.
Причину отмены премьеры в кинокомпании не уточнили. По данным “Бюллетеня кинопрокатчика”, министерство культуры России не выдало фильму прокатное удостоверение. Ведомство пока ситуацию не комментировало.
Загадочная история. Что же произошло? А всё просто: одну из главных ролей в фильме исполнил рэпер Оксимирон. Он выступил против войны и уехал из России, чтобы провести серию антивоенных концертов “Russians Against War”. Ну как теперь после этого выпускать на экраны?
“Ампир V” — экранизация восьмого романа Виктора Пелевина “Empire V”, где рассказывается, как молодой москвич Роман Шторкин становится одним из вампиров, которые тайно управляют миром. Режиссером картины выступил Виктор Гинзбург, работавший над другой экранизацией романа Пелевина “Generation П”.