Кино
26.03.2022, 18:00

Громкую российскую кинопремьеру отложили из-за “врага” в главной роли

 
ФОТО: screenshot - youtube
После того, как крупнейшие киностудии отказались от проката своих фильмов в России, кинотеатры буквально поставлены на грань выживания. До сих пор приходится крутить последний доступный хит — “Анчартед”. А также доставать из закромов Родины “Брата”, “Брата-2” и даже, как это не смешно звучит, “Служебный роман”. Надежды были на премьеру фильма “Ампир V” по Пелевину, но и тут вмешалась политика.

Кинокомпания “Вольга” объявила, что фильм по роману Виктора Пелевина “Ампир V” не выйдет в российский прокат 31 марта. Прокатчик пообещал сообщить новую дату выхода картины позже.

Причину отмены премьеры в кинокомпании не уточнили. По данным “Бюллетеня кинопрокатчика”, министерство культуры России не выдало фильму прокатное удостоверение. Ведомство пока ситуацию не комментировало.

Загадочная история. Что же произошло? А всё просто: одну из главных ролей в фильме исполнил рэпер Оксимирон. Он выступил против войны и уехал из России, чтобы провести серию антивоенных концертов “Russians Against War”. Ну как теперь после этого выпускать на экраны?

“Ампир V” — экранизация восьмого романа Виктора Пелевина “Empire V”, где рассказывается, как молодой москвич Роман Шторкин становится одним из вампиров, которые тайно управляют миром. Режиссером картины выступил Виктор Гинзбург, работавший над другой экранизацией романа Пелевина “Generation П”.

RusDelfi
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