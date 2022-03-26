Идет сбор подписей за запрет концерта Филиппа Киркорова в Таллинне

Цель петиции, созданной на портале Rahvaalgatus.ee, — направить в Таллиннскую городскую управу и в Таллиннское городское собрание совместное обращение жителей столицы с просьбой запретить концерт Филиппа Киркорова. “Мы решительно выступаем за то, чтобы Филиппу Киркорову, как человеку, публично поддержавшему аннексию Крыма и режим Путина, не разрешили выступать в столице Эстонии. Город должен запретить мероприятие. В столице демократической Эстонской Республики нет места сторонникам российской агрессии, начавшейся в 2014 году”, — сказала Анне-Май Нагель, инициатор петиции и представитель НКО EstYou.

Петиция адресована представительным органам Таллинна, так как именно город Таллинн может запретить концерт, благодаря своему праву владельца ледового холла регулировать происходящее на арендованной площади. София Костицкая, член инициативной группы петиции, юрист Счетной палаты Украины и до сих пор находящаяся в Украине, отметила, что противостояние злу также означает санкции и недопущение пропагандистов. “Не пускайте Киркорова в Таллинн. Украине нужна четкая поддержка, в каждом решении — пожалуйста, отмените концерт”, — сказала Костицкая.

Петицию можно прочитать и прокомментировать на портале rahvaalgatus.ee, текст инициативы также доступен на русском языке. Сбор подписей таллиннцев под инициативой начнется с субботы 26 марта, и подписи смогут поставить только лица, официально зарегистрированные в Таллинне.

Петиция может быть подана в Таллиннскую городскую управу и Таллиннское городское собрание, если она соберет не менее 1% подписей жителей муниципалитета, имеющих право голоса, то есть около 4 000 голосов. Количество собранных подписей можно отслеживать непосредственно на том же портале.