“Добро пожаловать в мир, маленькое чудо!” Мэрилин Керро стала мамой в третий раз

33-летняя Керро стала мамой в третий раз. У нее двое детей от отношений с норвежцем Марком Александром Хансеном — Кайус-Уильям, родившийся в 2018 году, и Селин Мари, родившаяся в 2020 году, — перечисляет Kroonika.