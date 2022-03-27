27.03.2022, 12:00
“Добро пожаловать в мир, маленькое чудо!” Мэрилин Керро стала мамой в третий раз
Foto: Krõõt Tarkmeel, Anne&Stiil
33-летняя Керро стала мамой в третий раз. У нее двое детей от отношений с норвежцем Марком Александром Хансеном — Кайус-Уильям, родившийся в 2018 году, и Селин Мари, родившаяся в 2020 году, — перечисляет Kroonika.
Судя по голубому цвету, третий ребёнок Мэрилин — мальчик.
К сожалению, отношения с отцом малыша зашли в тупик, пришлось даже обращаться в полицию. «Для меня это далекое прошлое, я уже живу своей жизнью», — сказала Керро в начале февраля.