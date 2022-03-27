Иван Ургант вернулся в Россию

По официальной информации, причиной отъезда телеведущего был перенесенный с новогодних праздников отпуск. О своем временном отъезде Ургант-младший писал и в социальных сетях. Он опубликовал фото, под которым отметил, что скоро вернется. Но многие ему не поверили, а некоторые даже порадовались. Актриса Тамара Сёмина и вовсе со ссылкой на "таких как я" прокомментировала это так: "Одним гадом стало меньше".

Шоу “‎Вечерний Ургант” не выходит на экраны с 25 февраля. Ксения Собчак со ссылкой на свои источники сообщала, программу было принято решение закрыть, что могло произойти на фоне высказываний Александра Гудкова и самого Урганта о событиях на Украине (они высказались против войны, что по последним заявлениям "экспертов" с российского ТВ является лозунгом нацистов). Однако “Первый канал” эти слухи опроверг и отметил, что шоу скоро вернется на телеэкраны.

Но когда случится это “скоро”, зависит, вероятно, от итогов “спецоперации” в Украине. Несмотря на то, что все официальные спикеры говорят о том, что “всё идёт строго по плану”, в этом есть некоторые сомнения, основанные на объективных данных. После ввода войск в Украину были приостановлены полёты в южные города России. Сначала на сутки. Потом на неделю. Потом ещё на неделю… На сегодня обозначена новая дата — 1 апреля. Но похоже, и она не будет последней. А во время “спецоперации” на основных эфирных телеканалах России отменены практически все развлекательные программы. Поэтому отпуск Урганта, вероятно, затянется.