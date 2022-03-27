Умерла Виолетта Колесникова - одна из создательниц "Винни-Пуха" и "Голубого щенка"

“Ушла из жизни дорогая Виолетта Павловна Колесникова, педагог школы-студии “ШАР”, заслуженный художник РСФСР, легендарный аниматор и один из самых опытных, любимых и незаменимых педагогов нескольких поколений аниматоров в России”, — сообщил 26 марта представитель студии.

На “Союзмультфильме” Виолетта Колесникова работала художником-мультипликатором (сейчас эта профессия называется аниматором) с 1959 года. Она сотрудничала с Федором Хитруком, Романом Качановым, Эдуардом Назаровым, Борисом Дежкиным, Андреем Хржановским и другими режиссерами. Художница приложила руку к мультфильмам, ставшим бесспорной классикой советской мультипликации: это “Бременские музыканы”, “Винни-Пух”, “Возвращение блудного попугая”, “Голубой щенок”, “Матч-реванш”, “Приключения пингвиненка Лоло”, “Серебряное копытце”, “Фильм, фильм, фильм”.

С 1979 года Виолетта Павловна преподавала искусство анимации на Высших курсах сценаристов и режиссеров, затем во ВГИКе и в Школе-студии “ШАР”.