По традиции, перед “Оскаром” “Золотой малиной” наградили худшие фильмы

Трофей в номинации “худший фильм” получила лента “Диана: Мюзикл”, рассказывающая о драматической судьбе британской принцессы. Ей же присуждена “Золотая малина” за худший сценарий.

Худшим актером года оказался ЛеБрон Джеймс, снимавшийся в фантастическом фильме “Космический джем 2: Новое поколение”. Он же стал лауреатом в номинации “худшая экранная пара”, в которой упоминался с “любым персонажем Warner”. Сам же “Космический джем 2” возглавил номинацию “худший ремейк”.

Жанна де Ваал, сыгравшая в “Диане”, признана худшей актрисой, Джули Кей оттуда же — худшей актрисой второго плана, Джаред Лето (“Дом Gucci”) признан худшим актером второго плана.

В номинации “худший режиссер” неоспоримым лидером оказался Кристофер Эшли, снявший многострадальный фильм “Диана: Мюзикл”.

Специальным призом был отмечен Брюс Уиллис. Для него придумали особую номинацию — “Худший фильм Брюса Уиллиса в 2021 году”. И надо сказать, конкуренция тут была нешуточная: Брюс в последнее время снимается в редкостной ерунде. Но победил всё же “Звездный рубеж”. Справедливо.

Наконец, самый приятный приз — "За восстановление репутации" — достался Уиллу Смиту за "Короля Ричарда".

Среди условных неудачников (т.е. оказавшихся всё же не худшими) отметим "Женщину в окне" (4 номинации), "Бесконечность" и "Ограбление по-джентльменски" (3 номинации), а также Тома и Джерри, которые едва не стали худшим актёрским дуэтом.

Напомним, что по давно сложившейся традиции антипремия “Золотая Малина” вручается за сутки до церемонии “Оскар”. Последняя в этом году проходит значительно позже, чем обычно из-за Олимпийских игр и, отчасти, из-за продолжавших действовать ограничений в связи с коронавирусом.