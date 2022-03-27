Альбина Джанабаева намекнула на четвертую беременность

Красавицу дочку Джанабаева родила вскоре после собственного 42-летия. Возраст певицу не пугает. Напротив, она радуется, что у нее еще есть силы на отпрысков, и не устает благодарить супруга за неоценимые помощь и поддержку.

«Наша жизнь непредсказуема, в ней все постоянно меняется, нет никаких констант и окончательных решений. Было бы глупо сказать, что трое детей — предел моих мечтаний. Я счастлива, а счастья много не бывает!» — поделилась мыслями с «Теленеделей» жена Меладзе.

Бывшая звезда «ВИА Гры» не скрывает: у нее, как и у многих мам, бывают кризисные ситуации, апатия и склонность к депрессии. Однако справляться с накопленным стрессом помогают близкие. Артистка уверена, что заставить кого-то в чем-то помогать просто невозможно. Но если поддержка есть — то смело можно думать и о пополнении.

«Нужно давать маме отдохнуть и выспаться, тогда и депрессия отступает, и голова проясняется», — заключила умудренная опытом Альбина Джанабаева.