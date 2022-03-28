28.03.2022, 09:38
“Оскар”: второстепенный триумф “Дюны” и новая награда Билли Айлиш
Foto: Jordan Strauss, AP
Этой ночью (для нас) состоялась очередная церемония вручения “Оскаров”. Она едва не была сорвана Шоном Пенном, который поставил ультиматум: или надо дать слово Владимиру Зеленскому, или давайте все уйдём. Ему вежливо ответили, что никто никуда не идёт, а народ Украины поддержат и так.
Вот полный список победителей:
- Лучший фильм — «CODA: Ребенок глухих родителей»
- Лучший международный фильм — «Сядь за руль моей машины»
- Лучшая женская роль — Джессика Честейн за «Глаза Тэмми Фэй»
- Лучшая мужская роль — Уилл Смит за «Короля Ричарда»
- Лучшая режиссерская работа — Джейн Кэмпион за «Власть пса»
- Лучшая мужская роль второго плана — Трой Котсур за «CODA: Ребенок глухих родителей»
- Лучшая женская роль второго плана — Ариана ДеБоуз за «Вестсайдскую историю»
- Лучший адаптированный сценарий — Шан Хейдер, «CODA: Ребенок глухих родителей»
- Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Брана (на фото), "Белфаст"
- Лучшие визуальные эффекты — «Дюна»
- Лучшая работа художника-постановщика — «Дюна»
- Лучший саундтрек — «Дюна»
- Лучший звук — «Дюна»
- Лучший монтаж — «Дюна»
- Лучшая операторская работа — «Дюна»
- Лучшие макияж и причёска — «Глаза Тэмми Фэй»
- Лучшая анимационная картина — «Энканто»
- Лучшая короткометражная анимационная картина – "Стеклоочиститель"
- Лучшая документальная картина — "Лето соула"
- Лучшая песня — No Time To Die из «Не время умирать», Билли Айлиш и Финнеас
Как видим, больше всех статуэток получила "Дюна", однако все второстепенные. Один из главных фаворитов — "Власть пса" — ограничился одной наградой. Уилл Смит сделал "золотой дубль", днём ранее выиграв "Золотую малину" (правда, в самой почётной номинации). А Билли Айлиш пополнила коллекцию разнообразных наград теперь ещё и главной кинематографической.