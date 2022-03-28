“Оскар”: второстепенный триумф “Дюны” и новая награда Билли Айлиш

Этой ночью (для нас) состоялась очередная церемония вручения “Оскаров”. Она едва не была сорвана Шоном Пенном, который поставил ультиматум: или надо дать слово Владимиру Зеленскому, или давайте все уйдём. Ему вежливо ответили, что никто никуда не идёт, а народ Украины поддержат и так.