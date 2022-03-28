Главный скандал "Оскара": Уилл Смит ударил Криса Рока за глупую шутку

Уилл Смит ударил комика Криса Рока в прямом эфире во время церемонии вручения премии “Оскар”. Рок был ведущим премии, инцидент произошел перед вручением статуэтки за лучший документальный фильм (в номинации победила картина “Лето соула” Амир-Халиба Томпсона), и пошутил над женой Смита — актрисой Джадой Пинкетт-Смит.

“Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет “Солдат Джейн 2”, — сказал Рок, после чего Уилл Смит поднялся на сцену и ударил его по лицу.

Вернувшись в зал, Смит крикнул Року, чтобы тот не смел шутить о его жене. “Это была величайшая ночь в истории телевидения”, — подытожил Рок.

В прошлом году Пинкетт-Смит рассказала, что побрилась наголо из-за алопеции (выпадении волос).

Затем Смит извинился перед Американской академией киноискусств и другими номинантами. Крис в свою очередь не стал обращаться в полицию. В конце концов, сам виноват.