Главный скандал "Оскара": Уилл Смит ударил Криса Рока за глупую шутку
94-я церемония вручения премии “Оскар” прошла в Лос-Анджелесе в театре “Долби” 27 марта. На ней Смиту вручили награду за лучшую мужскую роль, которую он сыграл в фильме “Король Ричард”. Но Уилл на этот раз запомнился не только этим.
Уилл Смит ударил комика Криса Рока в прямом эфире во время церемонии вручения премии “Оскар”. Рок был ведущим премии, инцидент произошел перед вручением статуэтки за лучший документальный фильм (в номинации победила картина “Лето соула” Амир-Халиба Томпсона), и пошутил над женой Смита — актрисой Джадой Пинкетт-Смит.
“Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет “Солдат Джейн 2”, — сказал Рок, после чего Уилл Смит поднялся на сцену и ударил его по лицу.
Вернувшись в зал, Смит крикнул Року, чтобы тот не смел шутить о его жене. “Это была величайшая ночь в истории телевидения”, — подытожил Рок.
В прошлом году Пинкетт-Смит рассказала, что побрилась наголо из-за алопеции (выпадении волос).
Затем Смит извинился перед Американской академией киноискусств и другими номинантами. Крис в свою очередь не стал обращаться в полицию. В конце концов, сам виноват.