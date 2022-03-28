СМИ: Валдис Пельш госпитализирован

По предварительным данным, у звезды проблемы с сердцем и на фоне этого он постоянно ощущает дискомфорт. Ранее Пельш уже переносил операцию по установке стентов.

Позднее директор Пельша Табриз Шахиди опроверг сердечные проблемы: “Насколько я знаю, никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет. Плановый ежегодный чекап, который каждый год СМИ почему-то классифицируют как “проблемы со здоровьем”, — сказал он.

Валдис Пельш — телеведущий, телепродюсер и музыкант, один из основателей рок-группы “Несчастный случай”. Работал директором детского и развлекательного вещания “Первого канала”. Наибольшую известность получил как ведущий телепередач “Угадай мелодию”, “Русская рулетка” и “Розыгрыш”.