Филипп Киркоров не планирует отменять концерт в Таллинне

Ранее в Таллинне начался сбор подписей против проведения майского концерта Киркорова. Об этом сообщил сайт народной инициативы Rahvaalgatus.ee, предназначенный для коллективных обращений. Петиция может быть подана в том случае, если она соберет около 4 тысяч голосов. По состоянию на воскресенье, 27 марта, против концерта Киркорова собрано уже 3100 голосов.

“Филипп Киркоров никогда не отменяет концерты, выступает для поклонников, которые его любят, по всему миру”, — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, концерт Киркорова следует отложить на неопределенный срок, при этом в городской администрации не исключают, что это может привести к необходимости компенсировать организатору финансовые потери.

Ранее министерство культуры страны заверяло, что не намерено запрещать приезд певца, но подчеркивало, что проведение концерта — это моральный выбор организатора концерта и владельца площадки, где запланировано выступление.