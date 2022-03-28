7 причин, по которым нужно включить в свой рацион фасоль

Отличный источник белка



Фасоль является одним из лучших растительных источников белка, обеспечивая около 15 граммов на чашку. Человеческому организму белок нужен ежедневно, именно он обеспечивает прочную структуру волосам, ногтям, коже, мышцам, сухожилиям, связкам, тканям внутренних органов.



Богата фолиевой кислотой.



Фолиевая кислота (витамин B9) помогает организму вырабатывать здоровые эритроциты, которые переносят кислород из легких в другие ткани, а также превращать углеводы в глюкозу, которую клетки используют для получения энергии. Кроме того, ее адекватное получение имеет решающее значение на ранних сроках беременности, поскольку помогает снизить риск врожденных дефектов.



Помогает поддерживать вес и худеть



Фасоль — один из самых полезных продуктов для похудения: в ней мало жира и калорий, но много белка и клетчатки. Белок и клетчатка являются двумя наиболее важными питательными веществами для снижения веса — они способствуют ощущению сытости в течение длительного времени, помогают лишний раз не перекусывать.



Полезна для сердца



Фасоль содержит много питательных веществ, поддерживающих работу сердца — фолиевой кислоты, магния, клетчатка. Ее употребление помогает снизить уровень в крови аминокислоты гомоцистеина. При высоком содержании гомоцистеина в крови человек становится подвержен сердечным заболеваниям, инсульту.



Снижает уровень холестерина



Клетчатка в бобах, особенно растворимая, может уменьшить всасывание липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в кровь. ЛПНП также известны как “плохой” холестерин, способный накапливаться на стенках артерий, приводя к их затвердению и сужению, вследствие чего развивается гипертония.



Регулирует уровень сахара в крови



Фасоль помогает контролировать уровень сахара в крови благодаря растворимой клетчатке, которая замедляет процесс всасывания сахара в кровь. Вдобавок бобовый продукт имеет низкий гликемический индекс (ГИ) — это означает, что она не вызовет резкого скачка уровня сахара в крови.



Защищает от воспаления



Одна из лучших характеристик фасоли и других бобовых — это большое количество содержащихся в них витаминов, таких как витамины С, В1, Е и К. Данные витамины действуют подобно антиоксидантам, защищая здоровые клетки от воспаления и повреждения. Воспаление и повреждение клеток лежат в основе хронических заболеваний, включая рак.

