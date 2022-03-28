Шоубиз
28.03.2022, 13:01

Поздравляем! Мэр Таллинна Михаил Кылварт женился на мотогонщице Анастасии Коваленко

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Foto: Taavi Sepp

Порталу Kroonika cтало известно, что мэр Таллина Михаил Кылварт уже не является свободным человеком и официально оформил свои отношения с мотогонщицей Анастасией Коваленко.

Избранница Михаила Анастасия Коваленко — депутат Таллиннского горсобрания. Также девушка состоит в Центристской партии.

Из нескольких источников порталу Kroonika подтверждено, что Кылварт и Коваленко женаты. Однако обе стороны пока не дали комментарии по этому вопросу.

Поздравляем!

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