28.03.2022, 13:01
Поздравляем! Мэр Таллинна Михаил Кылварт женился на мотогонщице Анастасии Коваленко(111)
Foto: Taavi Sepp
Порталу Kroonika cтало известно, что мэр Таллина Михаил Кылварт уже не является свободным человеком и официально оформил свои отношения с мотогонщицей Анастасией Коваленко.
Избранница Михаила Анастасия Коваленко — депутат Таллиннского горсобрания. Также девушка состоит в Центристской партии.
Из нескольких источников порталу Kroonika подтверждено, что Кылварт и Коваленко женаты. Однако обе стороны пока не дали комментарии по этому вопросу.
Поздравляем!