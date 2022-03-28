“Вижу фальшь”: Андрей Данилко не верит слезам Светланы Лободы
Светлана Лобода продолжает находиться под перекрестным огнём критики: её невзлюбили одновременно в России и Украине. Она даже записала ролик, где оплакивает разрушенный войной родной город. Но не тольо Москва слезам не верит. Киев тоже.
Андрей Данилко, известный чуть менее, чем его альтер эго Верка Сердючка, заявил в YouTube-шоу “А поговорить?”: “Я когда видел плачущих, меня это раздражало, у меня не было сопереживания. Я вижу эту фальшь. Когда ты видишь этот пятый дубль, меня это раздражает: “Как я плакала в этом дубле? Ребята, давайте еще”. Ну что это такое? Дай Бог, чтобы я был не прав, но у меня такое ощущение”.
Высказалась в своём стиле и Анастасия Приходько: “Господи, угомоните ботокс! Он начал у нее мигрировать в мозг! Этих надо моментально отрезать!”
После этих заявлений не смогла смолчать экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина. “Не хотела опускаться до того, чтобы комментировать всяких “недоделов” и неудачниц вроде Насти Приходько, но пройти мимо интервью Данилко с Шихман не могу”, — сообщила она. “Андрей Михайлович даже в такое сложное время не гнушается зарабатывать политические очки и дивиденды, раздавая интервью направо и налево всем, кому не лень, слушать одно и то же. Я все понимаю про личную позицию, но когда вся риторика сводится к тому, чтобы тупо обкладывать говном коллег и по Оруэлловским стандартам объявлять тех, кто “ровнее”, я задаюсь вопросом: “А судьи кто?” — вопрошает Нателла. “Вам, Андрей Михалыч, пора подзавязать с алкоголем, я думаю, и взглянуть на все трезвым взглядом”, — добавила Крапивина.
Далее она рассказала, что Лобода, например, направила приличную сумму в благотворительный фонд, а также передала фуру с продуктами и медикаментами мамам и детям, обратившимся за поддержкой. И продолжила “мочить” Данилко: “Что сделали вы конкретно за все это время, кроме того, что обсудили всех коллег на всех возможных платформах? Я хочу, чтобы вы ответили мне, если вы, конечно, не слишком заняты очередным интервью, в котором обсуждаете насколько правдоподобно плачет в своем видео очередная артистка, а в первую очередь, женщина”.