“Вижу фальшь”: Андрей Данилко не верит слезам Светланы Лободы

Андрей Данилко, известный чуть менее, чем его альтер эго Верка Сердючка, заявил в YouTube-шоу “А поговорить?”: “Я когда видел плачущих, меня это раздражало, у меня не было сопереживания. Я вижу эту фальшь. Когда ты видишь этот пятый дубль, меня это раздражает: “Как я плакала в этом дубле? Ребята, давайте еще”. Ну что это такое? Дай Бог, чтобы я был не прав, но у меня такое ощущение”.

Высказалась в своём стиле и Анастасия Приходько: “Господи, угомоните ботокс! Он начал у нее мигрировать в мозг! Этих надо моментально отрезать!”

После этих заявлений не смогла смолчать экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина. “Не хотела опускаться до того, чтобы комментировать всяких “недоделов” и неудачниц вроде Насти Приходько, но пройти мимо интервью Данилко с Шихман не могу”, — сообщила она. “Андрей Михайлович даже в такое сложное время не гнушается зарабатывать политические очки и дивиденды, раздавая интервью направо и налево всем, кому не лень, слушать одно и то же. Я все понимаю про личную позицию, но когда вся риторика сводится к тому, чтобы тупо обкладывать говном коллег и по Оруэлловским стандартам объявлять тех, кто “ровнее”, я задаюсь вопросом: “А судьи кто?” — вопрошает Нателла. “Вам, Андрей Михалыч, пора подзавязать с алкоголем, я думаю, и взглянуть на все трезвым взглядом”, — добавила Крапивина.

Далее она рассказала, что Лобода, например, направила приличную сумму в благотворительный фонд, а также передала фуру с продуктами и медикаментами мамам и детям, обратившимся за поддержкой. И продолжила “мочить” Данилко: “Что сделали вы конкретно за все это время, кроме того, что обсудили всех коллег на всех возможных платформах? Я хочу, чтобы вы ответили мне, если вы, конечно, не слишком заняты очередным интервью, в котором обсуждаете насколько правдоподобно плачет в своем видео очередная артистка, а в первую очередь, женщина”.