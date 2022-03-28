5000 жителей Таллинна подписали петицию о запрете концерта Филиппа Киркорова

Цель петиции — передать совместное обращение жителей столицы с требованием запретить концерт Филиппа Киркорова в Таллиннскую городскую управу и Таллиннское городское собрание. “Около 5000 жителей столицы из всех районов города, от Ласнамяэ до Нымме, высказали свое мнение. Мы не хотим видеть здесь Киркорова, его взгляды и заявления не соответствуют нашим ценностям. Вместе с тысячами людей, подписавших петицию, мы требуем принципиального и ясного решения Таллиннской городской управы и городского собрания запретить Киркорову выступать в столице Эстонской Республики”, — сказала Анне-Май Нагель, инициатор петиции и представитель НКО EstYou.

Филипп Киркоров — артист, поддержавший оккупацию Крыма во время российской агрессии, начавшейся уже в 2014 году, внесен в так называемый черный список как в Литве так и в Украине. “Несмотря на то, что нам удалось собрать, мы оставим петицию открытой до 3 апреля. Мы хотим дать возможность каждому жителю Таллинна высказаться по вопросу концерта Киркорова. Каждая подпись имеет значение”, — сказала Нагель.

София Костицкая, член инициативной группы петиции, украинский юрист, которая до сих пор находится в Украине, отметила, что поддержка тысяч жителей Таллинна показывает, что Украина не одинока. “Безмерная поддержка петиции показывает, что артиста, представляющего взгляды разрушающего Украину путинского террористического режима, не ждут на вечеринке и выступлении в Таллинне. Я искренне благодарна каждому жителю Таллинна, подписавшему петицию”, — сказала Костицкая.

Петицию по-прежнему можно подписать на портале rahvaalgatus.ee, текст инициативы доступен на эстонском, английском и русском языках. Подписать инициативу могут только лица, официально зарегистрированные в городе Таллинне. Количество собранных подписей можно отслеживать непосредственно на том же портале, rahvaalgatus.ee.

Страница инициативы в Facebook называется “Ärksad tallinlased” (“Деятельные Таллиннцы”), где также публикуются обновления о состоянии народной инициативы. Петиция инициирована НКО EstYou.