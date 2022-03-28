В Русском театре откроется весенняя выставка

13 художников Эстонии подарят праздничное настроение, веру в чудеса и лучшие перемены через искусство. Эти художники разных национальностей представляют Эстонию на самых высоких форумах искусства в мире. Мэтры Николай Кормашов, Юри Аррак, Влад Станишевский, не менее звездное среднее поколение — Вера Сташишевская, Владимир Бачу, Владимир Аншон, Пеэтер Муст и младшее поколение — Cергей Инкатов, Станислав Антипов, те, кто с честью перенял эстафетную палочку от именитых учителей.

У каждого художника происходит собственная “весенняя сублимация”, каждый чувствует и выражает ее по-своему. Общий знаменатель остается неизменным — это любовь, свет и желание сделать мир добрее и лучше. Все авторы отличаются по техникам исполнения и восприятию окружающего мира, но у них есть объединяющее начало — их творчество настраивает зрителей на созидание и любовь

Куратор выставки — Ольга Любаскина. Галерея Sed Arte уже 26 лет представляет искусство в Эстонии и за рубежом, из них 10 лет в галерее Русского театра. Изобразительное искусство объединяет людей разных национальностей, являясь уникальным мостом дружбы между народами. Именно это и соединяет наш хрупкий мир.

В выставке участвуют: Юри Аррак, Николай Кормашов, Тауно Кангро, Вера Станишевская, Влад Станишевский, Владимир Аншон, Юрий Хорев, Пеэтер Муст, Анатолий Страхов, Сергей Инкатов, Владимир Бачу, Станислав Антипов, Аркадий Ярцев.

Выставка продлится до 20 мая.