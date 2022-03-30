Из эфира и инфополя исчез Владимир Познер. Что с ним?

Как отмечает “Агентство”, длительные перерывы в выходе программы бывали и ранее, однако эти паузы были летом, во время телевизионного межсезонья.

Сам Познер, к которому “Агентство” обратилось за комментарием, прочитал сообщения, но не ответил на них. Его помощник заявил, что не знает, когда в следующий раз выйдет программа. Официальный представитель канала Лариса Крымова оставила вопрос “Агентства” без ответа.

После начала войны из эфира Первого канала пропала передача “Вечерний Ургант”. На телеканале объяснили, что в период “важных общественно-политических событий” не видят возможности выпускать развлекательное шоу. Ведущий программы Иван Ургант в первый день боевых действий высказался против войны. Но несколько дней назад он вернулся в Россию.

Познер же, у которого есть российское, американское и французское гражданство, не только не отвечает на вопросы, но и вообще публично войну в Украине не прокомментировал.