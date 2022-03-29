“Думал, что сдохну”: экстренно госпитализирован Влад Соколовский

“Я тут еду на скорой. У меня почечная колика. В первый раз в жизни. Никогда с таким не сталкивался. Это просто какие-то адские боли. Мне вкололи обезболивающее, но не помогло. Я думал, что сдохну”, — пожаловался певец в своем Telegram-канале.

В медицинском учреждении Соколовский провел семь часов до глубокой ночи. После того как врачи стабилизировали его состояние, певец отправился домой. Там его ждала супруга с новорожденным сыном Дэвидом.

“Около семи часов я там был. Разумеется, были люди в тяжелом состоянии, которых пропускали вперед. У меня обнаружили небольшие камни в почках. Нужно их лечить, поскольку я бы не хотел второй раз подобное пережить”, — заключил Соколовский.

Поклонники пожелали певцу скорейшего выздоровления и отметили, что болеть сейчас не время, ведь у него чуть больше недели назад родился сын. Для Соколовского Дэвид стал вторым ребенком. От коллеги по цеху Риты Дакоты у него подрастает дочь Мия. Для его жены Ангелины Сурковой это первенец. Накануне родов девушка признавалась, что испытывала много страхов и переживаний.