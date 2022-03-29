ВИДЕО | В России начинают бояться даже мультиков: Роскомнадзор против Масяни

22 марта вышел 160-й эпизод “Масяни”, посвященный войне в Украине. В ней российский президент Владимир Путин сравнивается с Адольфом Гитлером, а также демонстрируются кадры разрушений после авианалётов и артиллерийских ударов российских войск. В финале Масяня приходит в бункер к Владимиру Путину и дает ему самурайский меч со словами: “Чао. Надеюсь, навсегда”. И судя по дальнейшим событиям, мультяшный Путин выбрал-таки путь чести самурая. Менее чем за сутки серию “Масяни” в ютьюбе посмотрели более полумиллиона человек.

Однако в самом Роскомнадзоре заявили, что пока не блокировали ресурс, а потребовали от владельца сайта mult.ru удалить один из эпизодов мультфильма “Масяня” из-за недостоверной информации, которая дискредитирует действия российской армии на территории Украины. В частности, “о многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении городов в связи с действиями ВС РФ”.

“Однако администратор сайта самостоятельно временно ограничил доступ к ресурсу, — сообщили в ведомстве. — Последующая проверка, проведенная Роскомнадзором, показала, что, разблокировав сайт, его администратор разместил то же самое видео на главной странице ресурса, а также создал зеркало этого сайта”.