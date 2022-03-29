29.03.2022, 11:06
ВИДЕО | "Вы нам не братья, а враги": Потап в стихах ответил Сергею Безрукову
ФОТО: screenshot - youtube
Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, отреагировал на видео российского актера Сергея Безрукова, в котором тот прочитал стихи Пушкина, которые, как ему показалось, отлично подходят к нынешней ситуации. Потап же ответил своими словами. Пусть и не Пушкин, но и рифмовать по-русски умеет (и никто его за это в Украине не гнобил).
Сергей Безруков зачитал стихотворение Пушкина "Клеветникам России", где автор призвал Запад не вмешиваться в "домашний спор славян" и пригрозил, что "озлобленные сыновья Украины полегут на российских полях".
Разъяренный Потап ответил Сергею мощным стихотворением, которое написал сам. В нем исполнитель подчеркнул, что россияне – враги украинского народа и напомнил о "безруких и безногих" солдатах РФ.