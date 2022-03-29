ВИДЕО | "Вы нам не братья, а враги": Потап в стихах ответил Сергею Безрукову

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, отреагировал на видео российского актера Сергея Безрукова, в котором тот прочитал стихи Пушкина, которые, как ему показалось, отлично подходят к нынешней ситуации. Потап же ответил своими словами. Пусть и не Пушкин, но и рифмовать по-русски умеет (и никто его за это в Украине не гнобил).