ФОТО | “Дуров! Help!”: Фото Бузовой без фотошопа шокировал поклонников

Ольга Бузова растеряла массу своих подписчиков. 800 тысяч в Телеграме — число, конечно, достойное, но никакого сравнения с прежними 23 миллионами.

А некоторые, опробовав новую площадку, довольно скоро отписываются от кумиров. Есть вероятность, что часть вины лежит на отсутствии встроенных фильтров и графических редакторов.

Ольга Бузова опубликовала пост, где призвала прекратить травлю по поводу ее внешности. По словам Бузовой, она никогда не позиционировала себя “Первой Красой”, но и к страшным совершенно точно не относится. А в доказательство опубликовала фото без макияжа до и после обработки.

Она обратилась к разработчику социальной Сети Павлу Дурову, попросив его все же дополнить соцсеть масками, фильтрами и прочими помощниками для красоты. “Павел Дуров! Help!” Услышит ли?