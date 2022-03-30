30.03.2022, 12:01
Так и знали? Акунин, Сокуров, Хаматова и Норштейн пророчили "ужасное сегодня" шесть лет назад
ФОТО: VALERY HACHE / AFP / SCANPIX
Что можно было сделать, чтобы войны не случилось? Почему россияне так верят всему, что говорит власть? Откуда такая популярность у “старых песен о главном”? В чем просчитались либералы? Какая роль в этой войне может ждать Латвию? В 2016-2017 годах российские журналисты Николай Солодников (будущий ведущий ютьюб-канала “ещенепознер”) и Катерина Гордеева (будущая “Скажи Гордеевой”) провели в Риге цикл “Открытых лекций” от ярких личностей культуры. Перед каждой латвийский портал Delfi брал интервью у выступающих.