Так и знали? Акунин, Сокуров, Хаматова и Норштейн пророчили "ужасное сегодня" шесть лет назад

Тогда эти тексты выглядели предостережением миру после крымских событий. Писатели, актеры, режиссеры, большинство из которых общались с Путиным лично, рефлексировали на тему последствий “маленькой, но победоносной войны” и давали свои предложения, что можно сделать, чтобы она не разрослась в большую. В последнее тогда не хотелось верить. Но творческие тонкие натуры уже тогда чувствовали, куда дует российский ветер. Сегодня их мысли вслух читаются как жуткие пророчества.