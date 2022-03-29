Организатор: на сегодняшний день продажа билетов на концерт Филиппа Киркорова остановлена

После двух переносов концерт должен был состоятся 27-го мая в Ласнамяэ в Тондираба.

14-го марта выяснилось, что в связи с вторжением России в Украину фирма AS Piletilevi Group приняла решение приостановить продажу билетов на данное мероприятие. “Пройдет концерт или нет — это решит организатор. На сегодняшний день не было принято решения о его отмене. Это та единственная информация, которой мы на данный момент обладаем”, — сообщил тогда председатель правления Piletilevi Group Свен Нуутманн журналу Kroonika.

Организацией мероприятия занимается фирма Art Music, которой руководит Зоя Гоор. До нынешнего момента не было официального сообщения о том, что концерт отменяется. На домашней странице фирмы и в социальных сетях было написано, что концерт состоится.

В то же время активисты начали какое-то время назад собирать подписи, чтобы отменить концерт. “Вместе с тысячами людей, подписавших петицию, мы требуем от горуправы Таллинна и городского собрания принципиального и однозначного решения и запрета выступления Киркорова в столице Эстонии”, — сказала Анне-Май Нагель. Она является представительницей MTÜ EstYou, а также инициировала сбор подписей. На данный момент петиция собрала более 6000 подписей.

В ответ на запрос журнала Kroonika с адреса фирмы Art Music после обеда пришло электронное письмо, в котором сообщалось, что на сегодняшний день продажа билетов на концерт Филиппа Киркорова остановлена. “Изменение концертного плана, в данном случае это отмена мероприятия, — это серьезный юридический процесс, который требует времени, активных действий и денежных средств. Мы поддерживаем диалог с городом, чтобы найти решение проблемы”, — добавили в письме.

Kroonika позвонила Зое Гоор для того, чтобы уточнить, как люди, которые уже купили билет, получат свои деньги обратно. Она сообщила, что сейчас у неё нет ответа на этот вопрос и эту тему она больше не комментирует. Однако пообещала перезвонить, когда у неё будет больше информации.