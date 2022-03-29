ВИДЕО | Scorpions изменили текст песни Wind of Change в поддержку Украины

Современная Россия вновь стала напоминать Советский Союз в худших его проявлениях — в частности, усмирить “непокорных вассалов” с помощью военной силы, как это было, например, в 1968 году в Польше. На этот раз страдает Украина.

А Украине как жертва напротив вызвала максимальное сочувствие и даже любовь многих стран. Вот и Клаус Майне посчитал, что теперь не время петь про Москву. Перед началом исполнения песни в Лас-Вегасе он заявил, что сейчас эта песня должна прозвучать громче, чем обычно.

Но она прозвучала не только громче, но и иначе по смыслу. Строчку баллады Follow the Moskva down to Gorky Park (“Идя по берегу Москвы-реки в парк Горького”) музыканты заменили на Now listen to my heart, it says Ukrainia (“А теперь послушай моё сердце — оно говорит Украина”). Как можно услышать, зрителям такая замена пришлась по душе.

Ну а Gorky Park остался как воспоминания не только о песне в старом формате, но и об одноимённой группе, один из бывших солистов которой — Александр Маршал — сейчас поддерживает российскую “спецоперацию” в Украине.