ФОТО | Горячо! Фигуристка Евгения Медведева разделась для обложки глянца

Медведева снялась практически обнаженной для издания Maxim. На обложке она предстала в раздельном купальнике алого цвета. Подпись гласит: “Наше сердце сделало четверной аксель”.

“Идея сняться в Maxim появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова! И спасибо ребятам из Maxim за такой интересный эксперимент”, — написала Женя в своих соцсетях.

На вопрос журналистов о фотосессии ответила Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. “Во-первых, я не видела фотографий и ничего не могу сказать. Она что, голая там? Прекрасно тогда, я к этому отношусь очень хорошо, почему бы и нет? Спросите у тренера Жени, главное чтобы ей понравилось. Что такого там Женя показала, что нельзя было ожидать от нее? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше что с этого? Конечно, такие фотосессии популяризируют фигурное катание. Пусть Медведева делает то, что ей нравится”, — сказала как отрезала Татьяна Анатольевна.

Коллега Медведевой по цеху, российская фигуристка Анастасия Скопцова, Женю полностью поддерживает. “Я видела фотографии, еще когда вы не видели, ха-ха! Я считаю: то, что красиво — то красиво, и должно показываться. Моя бабушка согласна: ’’Если есть, чем козырнуть — значит, надо показываться’’”, — заявила приятельница олимпийской чемпионки.

Поклонники Евгении в комментариях к посту разделились на два лагеря: одни решили, что это первоапрельская шутка и девушке не стоило сниматься в откровенной фотосессии, другие встали на сторону Медведевой и написали много слов поддержки: “Совершенно не пошло, красиво!”, “Смело!”, “Все правильно сделала! Красотка!”

Кстати, это всё же не шутка. Журнал MAXIM опубликовал на сайте анонс номера и добавил ещё снимок.