Национальный мужской хор представит творчество Уусберга и Джезуальдо

Респонсории Страстной утрени уже много веков вдохновляли композиторов, поскольку эмоциональность данных текстов позволяет практически на собственном опыте пережить страсти Христовы. Перед зрителем предстанет пересечение двух эпох со всеми характерными точками зрения и огромным контрастом между ними.

“Эмоционально заряженное содержание этих текстов позволяет пережить страдания Христа на личностном уровне, — говорит главный дирижер и художественный руководитель Эстонского национального мужского хора Микк Юлеоя. — Однако в контексте продолжающейся войны страдания иногда приобретают пугающе современное звучание”.

Концертная программа рассматривает тему с двух ракурсов, глазами молодого композитора Пярта Уусберга (род. в 1986 г.) и композитора эпохи Возрождения Карло Джезуальдо (1566–1613). “Мне нравятся конструктивные контрасты, и я считаю, что благодаря комбинированию разных звуковых языков, основанных на одних и тех же источниках, могут появиться захватывающие композиции вне времени и стилей”, — добавляет дирижер.

Эстонский национальный мужской хор — один из самых известных и авторитетных мужских хоров в мире. Коллектив, изначально исполнявший произведения a cappella, превратился во всемирно известный профессиональный хор, где значимую роль играет исполнение крупных форм. Национальный мужской хор плодотворно сотрудничал с Санкт-Петербургской филармонией (дирижер Юрий Темирканов), Симфоническим оркестром Берлинского радио (дирижер Марек Яновский) и японским Симфоническим оркестром NHK под управлением Пааво Ярви.

Художественным руководителем и главным дирижером Эстонского национального мужского хора с сезона 2011/2012 является Микк Юлеоя.