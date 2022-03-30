30.03.2022, 09:30
9 апреля Ляпис Трубецкой даст в Таллинне благотворительный концерт
Pressifoto
После восьмилетней паузы Сергей Михалок, лидер легендарной группы “Ляпис Трубецкой”, воссоздал свою группу и 9 апреля выступит в Таллинне, в клубе Cathouse. Все доходы от концерта будут отправлены в поддержку Украины. Песни группы “Не быць скотам”, “Грай” и “Voiny sveta” уже давно превратились в настоящие гимны свободы Беларуси и Украины!
В рамках разных проектов (Ляпис Трубецкой, BRUTTO NOSTRA) Сергей Михалок более 10 лет боролся с деспотией тиранских режимов Путина и Лукашенко посредством песен, видеоклипов и интервью. В 2010 году в Беларуси и в 2015 году в России Ляпис был внесен в “черный список запрещенных музыкантов”. В Беларуси Сергей Михалок был обвинен в “оскорблении Лукашенко”, а в России — в “разжигании межнациональной вражды”.
Билеты ЗДЕСЬ.