9 апреля Ляпис Трубецкой даст в Таллинне благотворительный концерт

В рамках разных проектов (Ляпис Трубецкой, BRUTTO NOSTRA) Сергей Михалок более 10 лет боролся с деспотией тиранских режимов Путина и Лукашенко посредством песен, видеоклипов и интервью. В 2010 году в Беларуси и в 2015 году в России Ляпис был внесен в “черный список запрещенных музыкантов”. В Беларуси Сергей Михалок был обвинен в “оскорблении Лукашенко”, а в России — в “разжигании межнациональной вражды”.