Эстонские знатоки заняли второе место на международном турнире по "Что? Где? Когда?" в Армении

Турнир проводился три дня по правилам спортивного "Что? Где? Когда?". Вопрос звучал одновременно для всех 23 соревнующихся команд, ответы сдавались на специальных бланках в письменном виде, победу одержала команда, ответившая на наибольшее число вопросов - ей оказался питеский Eclipse (капитан - Наталья Новыш), набравшая 65 баллов из 90 возможных. Эстонская команда Артемия Беляева, как и сборная под названием Ніяково, ответила на 63 вопроса, однако обыграла соперников в дополнительной серии из трех вопросов и завоевала серебряные медали.