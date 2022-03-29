Разное
29.03.2022, 16:56

Эстонские знатоки заняли второе место на международном турнире по "Что? Где? Когда?" в Армении

 
Фото: команда "Панические атаки"
В армянском Дилижане состоялся традиционный международный турнир по интеллектуальным играм. Таллиннская команда "Панические атаки" вернулась домой с серебряными медалями по игре "Что? Где? Когда?".

Турнир проводился три дня по правилам спортивного "Что? Где? Когда?". Вопрос звучал одновременно для всех 23 соревнующихся команд, ответы сдавались на специальных бланках в письменном виде, победу одержала команда, ответившая на наибольшее число вопросов - ей оказался питеский Eclipse (капитан - Наталья Новыш), набравшая 65 баллов из 90 возможных. Эстонская команда Артемия Беляева, как и сборная под названием Ніяково, ответила на 63 вопроса, однако обыграла соперников в дополнительной серии из трех вопросов и завоевала серебряные медали.

Из-за ковидных ограничений традиционный и любимый знатоками всего мира турнир проводился впервые за три года. Всего в нем принимали участие знатоки из 9 стран (Эстония, Латвия, Израиль, Швеция, Грузия, Россия, Беларусь, Казахстан, и, конечно, Армения).

Результаты можно посмотреть ЗДЕСЬ.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии